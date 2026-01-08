Trabzon'da İnşaatta Ölü Bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, bir inşaatta ölü bulundu.

Özkaymaklı Mahallesi'nde yaşayan Salih K'den (61) dün akşamdan itibaren haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Evin çevresinde yapılan arama çalışmaları sırasında bir inşaattan telefon sesi geldiğini fark eden yakınları, Salih K'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Salih K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.