Alınan bilgiye göre, Kemerkaya Mahallesi'ndeki iş yerinde müşterileri ile ilgilendiği sırada telefonunu eşyaların arasına koyan esnaf, daha sonra telefonunu bulamadı. Bunun üzerine iş yerindeki güvenlik kameralarını kontrol eden esnaf, bir kadının telefonunu alarak gittiğini tespit etti.

Kaynak: AA

Kemerkaya, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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