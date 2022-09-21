Trabzon'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

21.09.2022 20:40
Trabzon'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Trabzon'da iş yerinden hırsızlık yapan kadın yakalandı.

Trabzon'da iş yerinden hırsızlık yapan kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kemerkaya Mahallesi'ndeki iş yerinde müşterileri ile ilgilendiği sırada telefonunu eşyaların arasına koyan esnaf, daha sonra telefonunu bulamadı. Bunun üzerine iş yerindeki güvenlik kameralarını kontrol eden esnaf, bir kadının telefonunu alarak gittiğini tespit etti.

Esnafın şikayeti üzerine iş yeri kamera kayıtlarını inceleyen Güven Timi ekipleri, telefonu alıp giden kişinin M.S. olduğunu belirledikten sonra şüpheliyi yakaladı.

Piyasa değeri 5 bin lira olan bahse konu telefon esnafa teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Kemerkaya, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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