Trabzon\'da kaybolan Enes Terzi için arama çalışmaları durdu

Trabzon'da 27 Ocak günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden 9 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki Enes Terzi'yi denizde arama çalışmaları 3 gündür devam eden hava muhalefeti nedeniyle ara verildi.

Ortahisar ilçesi 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinden 27 Ocak tarihinde çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gence ait olduğu değerlendirilen kıyafetler, Beşirli dolgu sahasında bulunmasının ardından arama çalışmaları yoğunlaştırılmıştı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Jandarma SAK, Kıyı Emniyeti, İtfaiye ve ANDA ekiplerinin yanı sıra 112, psiko-sosyal destek ve Kızılay personelleri de destek vermişti. Arama çalışmaları Sahil Güvenliğe ait helikopter desteğiyle sürerken çalışmalara 21'i dalgıç yaklaşık 80 personel katılmıştı. Denizden ve havadan arama çalışmaları 3 gündür devam eden hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Arama faaliyetleri çerçevesinde 13 adet menfeze AFAD ve itfaiye ekiplerince bakılırken şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılamadı. - TRABZON