Trabzon'da otomobil çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan uyruklu kişi, yazlık evinden televizyon ve otomobilinin çalındığı iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu.
Ekipler, şüpheliler A.K. ve A.Y'yi Vakfıkebir ile Ortahisar ilçelerinde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Kaynak: AA
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