Trabzon'da otomobil çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, şüpheliler A.K. ve A.Y'yi Vakfıkebir ile Ortahisar ilçelerinde gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan uyruklu kişi, yazlık evinden televizyon ve otomobilinin çalındığı iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu.

Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti

Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi