Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince il merkezindeki farklı noktalarda 3 otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Araçlarda yapılan aramalarda, 40 uyuşturucu hap, farklı markalarda 620 paket gümrük kaçağı sigara ile 31 şişe içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:03 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilencilerin Topladıkları Paraları Gizlediği Yer Görenleri Şaşkına Çevirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu Yeniden Oluşturuldu

Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Beklentisini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:50:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]