Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Trabzon
'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince il merkezindeki farklı noktalarda 3 otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.
Araçlarda yapılan aramalarda, 40 uyuşturucu hap, farklı markalarda 620 paket gümrük kaçağı sigara ile 31 şişe içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:03 Kaynak: AA
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