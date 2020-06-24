Trabzonspor adalet istiyor - Son Dakika

Trabzonspor adalet istiyor

Trabzon Barosu, 21 Haziran'da yerel gazetelerde çıkan 'her yol O'na çıkıyor' başlıklı haberleri ihbar kabul ederek tarihi bir adım attı.

Trabzon Barosu, 21 Haziran'da yerel gazetelerde çıkan 'her yol O'na çıkıyor' başlıklı haberleri ihbar kabul ederek tarihi bir adım attı. Baro, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkan Vekili Mehmet baykan, MHK üyeleri Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, PFDK Başkanı aytaç yüksel ile Temsilciler ve Gözlemciler Kurulu Başkanı abdurrahman arıcı hakkında 'örgüt kurmak ve 6222 sayılı yasaya muhalefet etmek' iddiası ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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GÜMÜŞDAĞ TEHDİT EDİYOR


Özellikle Göksel Gümüşdağ hakkında önemli iddiaların yer aldığı suç duyurusunda, "Göksel Gümüşdağ'ın bazı futbolcularla ilişkiler kurduğu, yine hakemlerden özellikle halis Özkahya, Mete kalkavan, Mustafa Öğretmenoğlu ve hüseyin Göçek gibi hakemlerin manipüle edilecek maçlara tayin edildiği, Gümüşdağ'ın kendisini siyaseten güçlüymüş gibi göstererek spor camiası üzerinde bu gücünü tehdit olarak kullandığı anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Dilekçede daha sonra şampiyonluk yarışına etki eden bazı hakem kararlarından örnekler verilerek şöyle denildi:


ORGANİZE ÇALIŞMALAR


"Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor'un iddiasının bulunduğu değerlendirildiğinde şüphelilerin organize şekilde şampiyon yapmaya çalıştığı Başakşehir lehine sonuçlar ürettikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle; şüpheliler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılarak kamu davası açılmak suretiyle cezalandırılmalarını talep ederiz."


İŞTE SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİNDEKİ MAÇLAR


25 Ağustos 2019 G.Saray-Konya: 1-1 Mete Kalkavan'ın orta hakem, Mustafa Öğretmenoğlu'nun VAR olarak görev yaptığı maçta Konya lehine verilen penaltı infial yarattı.


8 Şubat 2020 G.Birliği-Trabzon: 0-2 Sörloth'a rakip takım oyuncusu bilerek arkadan 4-5 kere tekme atmasına sessiz kalınmış, akabinde hakem Hüseyin Göçek, Sörloth'a direkt kırmızı kart gösterdi.


9 Şubat 2020 Sivas-Başakşehir: 1-1 Sivasspor lehine yüzde yüzlük bir penaltı, hakem Halis Özkahya tarafından görmezlikten gelinmiştir.


7 Mart 2020 G.Antep-Trabzon: 1-1 Maçın uzatma dakikalarında Trabzon'un attığı nizami gol hakem Halis Özkahya tarafından iptal edildi ve karşılaşma berabere sona erdi.


15 Mart 2020 Trabzon-Başakşehir: 1-1 Karşılaşma 1-1 devam ederken Skrtel'in yaptığı penaltılık hareket VAR hakemi Mete Kalkavan tarafından görmezlikten gelindi.


19 Haziran 2020 A.Gücü-Başakşehir: 1-2 Maç 1-0 Ankaragücü'nün lehine devam ederken, ev sahibi takımın atmış olduğu yüzde yüzlük gol Hüseyin Göçek tarafından iptal edildi.


Trabzonspor, Başakşehir, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:44 

Son Dakika Spor Trabzonspor adalet istiyor - Son Dakika Spor
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