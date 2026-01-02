Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başlarken, yeni yılın da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Ayrıca bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi futbolculardan Kazeem Olaigbe, Onuralp Çevikkan ve Erol Can Çolak için doğum günü pastası kesildi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.