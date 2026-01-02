Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Spor

Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
02.01.2026 20:03
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı ve antrenmanda oyuncuların doğum günü kutlandı.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başlarken, yeni yılın da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Ayrıca bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi futbolculardan Kazeem Olaigbe, Onuralp Çevikkan ve Erol Can Çolak için doğum günü pastası kesildi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

