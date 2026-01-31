Trabzonspor Savunmada Sorun Yaşıyor - Son Dakika
Trabzonspor Savunmada Sorun Yaşıyor

31.01.2026 11:27
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, son 9 maçında kalesini gole kapatamadı ve 23 gol yedi.

Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son haftalarda kalesini kapatamadı.

Süper Lig'de 20 maç sonunda 23 gole engel olamayan bordo-mavili takım, bu gollerin büyük bölümünü son haftalarda ağlarında gördü.

Sezonun ilk bölümünde savunmada "daha iyi" performans ortaya koyan Karadeniz ekibi, ligin ilk 11 haftasında 7 gol yerken son 9 karşılaşmada kalesinde 16 gole engel olamadı.

Son 9 maçın hepsinde gol yedi

Trabzonspor, ligde son 9 maçın tamamında kalesini gole kapatamadı.

En son ligin 11. haftasında Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen bordo-mavili takım, daha sonra Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com. Antalyaspor karşısında 1'er gol, Rams Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında 3'er, Gençlerbirliği maçında da 4 gol yedi.

Trabzonspor, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın kaleyi koruduğu ligin ilk 4 haftasında 1 kere topu kalesinden çıkardı.

Bordo-mavililer, bu dönemde Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor maçlarını 1-0 kazanırken Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Onana ile 16 maçta 22 gol

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılmasının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Kamerunlu Andre Onana'ya kalesini teslim etti.

Ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe maçından itibaren bordo-mavili takımın kalesini koruyan Onana, 16 karşılaşmada 22 gole engel olamadı.

Kaynak: AA

