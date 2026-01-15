Trafik Çalışmaları ve Kapalı Yollar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaretleri ile işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kollarında aydınlatma direklerinin değişimi ve sistemlerinin revizyonu çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 19 Ocak'a kadar 21.00-05.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım, bir sonraki kavşaktan sağlanacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde (Eskipazar Mermer Kavşağı mevkisi) kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım, tek şeritten iki yönlü devam ediyor.

Siverek-Adıyaman yolunun 9-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde 100. Yıl Mehmet Ali Yılmaz Spor Tesisleri mevkisindeki fiber optik sistemlerinin onarım çalışması nedeniyle 23.00-05.00 saatlerinde bağlantı yolu aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.