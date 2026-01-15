Trafik Çalışmaları ve Kapalı Yollar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trafik Çalışmaları ve Kapalı Yollar

15.01.2026 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarında bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı yavaşlamaktadır. Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaretleri ile işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kollarında aydınlatma direklerinin değişimi ve sistemlerinin revizyonu çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 19 Ocak'a kadar 21.00-05.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım, bir sonraki kavşaktan sağlanacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde (Eskipazar Mermer Kavşağı mevkisi) kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım, tek şeritten iki yönlü devam ediyor.

Siverek-Adıyaman yolunun 9-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde 100. Yıl Mehmet Ali Yılmaz Spor Tesisleri mevkisindeki fiber optik sistemlerinin onarım çalışması nedeniyle 23.00-05.00 saatlerinde bağlantı yolu aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Çalışmaları ve Kapalı Yollar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası’nda final bileti savaşı Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

09:08
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu
08:58
İki günde kasa dolup taştı Fenerbahçe’ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
08:36
Ali Erbaş’ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
07:24
Rejim çöküyor mu ABD’nin “kaçış“ iddiası ortalığı fena karıştıracak
Rejim çöküyor mu? ABD'nin "kaçış" iddiası ortalığı fena karıştıracak
07:12
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
06:10
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 09:15:26. #7.11#
SON DAKİKA: Trafik Çalışmaları ve Kapalı Yollar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.