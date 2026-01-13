Trafik Cezaları Artırıldı - Son Dakika
Trafik Cezaları Artırıldı

Trafik Cezaları Artırıldı
13.01.2026 22:39
TBMM, taşıt üzerindeki değişiklikler için ceza artırımı ve yeni düzenlemeleri kabul etti.

TBMM Genel Kurulunda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bir maddesi daha kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen maddeye göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliklere gidiliyor. Buna göre, araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından 30 gün içinde araç tescil belgesine veya kayıtlarına işletilmesi zorunlu olacak. Buna uymayanlara verilen idari para cezası 108 liradan 1000 liraya çıkarılacak.

Üzerinde mevzuata uygun olarak teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil kuruluşunda araç tescil belgesine veya kayıtlarına işletilinceye kadar trafikten menedilecek.

Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması yasak olacak. Mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene 5 bin lira idari para cezası uygulanacak ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilecek.

Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye ayrıca 16 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu kapsamda işlem yapılan araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek ve men süresi sonunda araç mevzuata uygun duruma getirilmeden teslim edilmeyecek.

İlgili mevzuat gereğince arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi veya yan koruma çerçevesi veya devrilmeye karşı koruyucu yapı bulunması zorunlu olan araçlarda bu teçhizatın bulunmaması veya teknik şartlara uygun olmaması halinde işletene 16 bin lira idari para cezası verilecek ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilecek.

Genel Kurulda kanun teklifinin 8. maddesinin oylanmasından önce yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Trafik Cezaları Artırıldı - Son Dakika

