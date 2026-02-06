Trafik Cezaları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trafik Cezaları Artıyor

06.02.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, yeni trafik yasasının cezaları caydırıcı hale getirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Trafik yasasından sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buradan belirtmek isterim ki cezalar acıtıcı hale geldi." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kars'a gelen Sağlam, makamında Vali Ziya Polat ile görüştü.

Sağlam, ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Depremden sonra yaraların sarılması için ciddi işlerin yapıldığını anlatan Sağlam, "455 bin konut yapıldı, dilde söylemek kolay ama oturup saymaya kalkarsak bir günde bitiremeyiz, sadece rakamsal olarak bitiremeyiz, çok büyük işler yapıldı. Şehirlerimiz tekrardan eski haline dönmeye, göç eden vatandaşlarımız şehirlerine dönmeye başladı. Nüfus hareketlerinden bunu izliyoruz, ticarette canlanma başladı. İnşallah en kısa zamanda normale döneriz." dedi.

Kolluk Gözetim Komisyonuyla ilgili bilgi veren Sağlam, "Vatandaşımızın kollukta yani polisimizden, jandarmamızdan, sahil güvenliğimizden herhangi bir şikayeti ya da onlarla ilgili bir ihbarı veya memnuniyet bildirimi varsa bunu rahatlıkla güvenli bir şekilde yapabileceği ortamın hazırlanmasını istiyoruz. Vatandaş şikayet edebilecekse edebilsin. İkinci aşama, yapılan bu şikayetlerin sağlıklı, hukuka uygun bir şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. Bu değerlendirmenin yapılıp yapılmadığını da kontrol ediyoruz. Onun için yerinde ve yerelde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, bugün 14'üncü ilimiz olarak Kars'tayız." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne de değinen Sağlam, şöyle devam etti:

"Mecliste görüşmesi devam eden yasa tasarısında 24'üncü maddeye geldik. Muhtemelen Meclisin çalışma temposuna göre önümüzdeki hafta içerisinde bu kanun da çıkar diye bekliyoruz. Trafik yasasından sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buradan belirtmek isterim ki cezalar acıtıcı hale geldi. Zaten bir cezanın caydırıcı olabilmesi için acıtıcı olması lazım. Artık cezalar hem acıtıcı hem caydırıcı noktaya geldi. Lütfen kanun çıktıktan sonra, kendilerini ilgilendiren yani hızlı araba kullanan bir sürücü, hız limitlerinin aşılması halinde nasıl bir cezayla karşılaşacağını bir takip etsin, bir görsünler, ondan sonra ona göre yine gaza basma cesaretleri varsa artık o da kendi sorunları olacak. Bu yasayı herkes en az kendisiyle ilgili bölümleri inceleyip araştırırsa kendileri için iyi olur, ülkemiz için de hayırlı olur.

"Suç işleyen, dünyanın neresinde olursa olsun cezasını çekecek"

Yurt dışında 58 ülkeden 650 kişinin adalete teslim edildiğini dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Türkiye'de suç işliyor, her nasılsa bir şekilde yurt dışına kaçıyor ve yurt dışına kaçtığı zaman da bu sefer orada iletişim araçlarıyla eylemlerine, işlemlerine devam ediyorlardı. Biz, bunun yurt dışından iade operasyonlarıyla ilgili diplomatik çalışmaları yaptık. 58 ülkeden 650 kişiyi İnterpol aracılığıyla yurt dışından getirerek Türkiye'de adalete teslim ederken 2 bin 271 kırmızı bülten ve difüzyon çıkarttık. 2025 yılında ise 41 ülkeden 382 suçluyu getirdik, bin 288 kırmızı bülten ve difüzyon çıkarttık. İnterpol ve yabancı ülkelerle yakın diyalog halindeyiz.

Artık Türkiye'de suç işleyen, Avrupa ülkesi olsun, başka ülkeler olsun, elini kolunu sallayarak orada hayatına devam edemeyecek. Geçen hafta Macaristan'da Serdar Sertçelik denen şahıs getirildi, ondan önce de getirenleri Sayın Bakan basınla paylaştı. Bu konuda da biz, çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Bizim ülkemizde suç işleyen, yabancı bir ülkede elini kolunu sallayarak hayatına devam edemeyeceği gibi, yabancı ülkede suç işleyip kırmızı bültenle arananlar da bizim ülkemizde elini kolunu sallayarak gezemeyecekler. Suç işleyen, dünyanın neresinde olursa olsun cezasını çekecek. Bu konuda da Bakanlık olarak son derece kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Trafik, Son Dakika

Son Dakika Politika Trafik Cezaları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:48:30. #7.11#
SON DAKİKA: Trafik Cezaları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.