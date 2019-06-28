Trafik kazası 9 yaralı
1 saat önce
Siirt'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:14 Kaynak: AA
'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siirt çevre yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 34 KH 5376 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erkan Kesici yönetimindeki 56 AY 4833 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 9 kişi yaralandı.
Öte yandan sürücüsü öğrenilemeyen 80 LG 724 plakalı minibüs ile Vedat Çatkan yönetimindeki plakasız motosiklet Tillo
Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Çatkan ile beraberindeki Hamza Özer
yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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