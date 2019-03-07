Son Dakika Haberleri: Trafik Magandasına Ceza

Trafik Magandasına Ceza

6 dakika önce

Samsun'da kapıları açık şekilde trafikte seyrederek trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğünce ceza kesildi.

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Samsun'da kapıları açık şekilde trafikte seyrederek trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğünce ceza kesildi.

Olay, İlkadım ilçesinde 5 Mart Salı günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden bir otomobilin içindeki şahıslar otomobilin kapılarını açarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaklaşık 70 kilometre hızla seyreden otomobilin ilk önce sol ön kapısı, daha sonra ise sağ ön kapısı otomobilin içindeki şahıslarca açılarak trafikte seyreden insanların canlarını tehlikeye soktu.

Otomobille ilgili çalışma yapıldı

Bu olayın ardından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce otomobille ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda aracın plakası tespit edildi ve Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:59 Kaynak: İHA

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