Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Cafer Gönül'ün (45) kullandığı traktör, Örendere Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gönül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
