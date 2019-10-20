Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
12 dakika önce
Taşova ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:42 Kaynak: AA
Taşova ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alpaslan köyünde tarlasından evine dönen Remzi Zorlu'nun (59) kullandığı 05 HE 478 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan Zorlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Zorlu'nun cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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