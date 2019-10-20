Son Dakika Haberleri: Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

12 dakika önce

Taşova ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

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Taşova ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alpaslan köyünde tarlasından evine dönen Remzi Zorlu'nun (59) kullandığı 05 HE 478 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan Zorlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Zorlu'nun cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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