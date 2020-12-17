Trakya Üniversiteler Birliği'nin kurul toplantıları gerçekleştirildi - Son Dakika

Trakya Üniversiteler Birliği'nin (TÜB) 16. ve 17. Alt Kurul toplantıları video konferans yöntemiyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Kırklareli Üniversitesi Rektörü ve TÜB Dönem Başkanı Prof. Dr. Bülent Şengörür, yürütülecek çalışmaları ve etkinlikleri alınan önlemler çerçevesinde planlandıklarını belirtti.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da Türkiye'nin en aktif üniversite birliği olan TÜB'ün 2021 yılında da ses getirecek işlere imza atacağını ifade etti.

Toplantı 15 ayrı alt çalışma grubunun toplantıları ve alt kurul değerlendirme toplantısı ile devam ettikten sonra kapanış toplantısı ile sona erdi.

Toplantıya, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve TÜB Alt Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Yanık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı ile TÜB Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Atalay ile TÜB Alt Çalışma Gruplarında görevli akademisyenler ve idari personel katıldı.