Trampa, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Anadolu Ajansının (AA) 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Trampa, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber"de Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" karesini oylayan Trampa, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Spor"da Arife Karakum'un "Hava topu", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarına oy verdi.

Trampa, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Anadolu Ajansı, gerçekleri gerek görsel gerekse yazılı içerikleriyle tarafsız ve doğru biçimde yansıtan en önemli ajanslardan biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Batı Trakya'da yaşanan gelişmeleri de yakından takip ederek, bizim sesimizi dünyaya duyuran Anadolu Ajansı, bu yönüyle büyük bir sorumluluk üstleniyor." ifadelerini kullandı.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.