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Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı

21.02.2022 12:33
Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı

İRAN'dan Van'a gelen yük treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı.

İRAN'dan Van'a gelen yük treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsünün de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İran-Van seferini yapan yük treni, hemzemin geçitten geçen sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 25 EJ 232 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet, yol kenarına savrulurken, sürücü ve yanındaki 3 kişi sıkıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı
Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı
Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı
Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı
Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı
Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı
Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı
Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı
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Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı Van'da ray temizleme aracının kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı Van'da ray temizleme aracının kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı KAMYONETLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI KAMYONETLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kamyonet, Kaza, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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