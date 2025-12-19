Trenin çarptığı liseli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Trenin çarptığı liseli genç hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Trenin çarptığı liseli genç hayatını kaybetti
19.12.2025 14:01
Trenin çarptığı liseli genç hayatını kaybetti
Haber Videosu

Malatya'da trenin çarptığı 17 yaşındaki Buğrahan Sağdıç yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde trenin çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Bostanbaşı Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi mevkisinde demir yolu hattından karşıya geçmeye çalışan Buğrahan Sağdıç'a tren çarptı.

HAYATINI KAYBEDEN GENCİN CANSIZ BEDENİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Sağdıç'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trenin çarptığı liseli genç hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Trenin çarptığı liseli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
