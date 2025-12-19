Trenin çarptığı liseli genç hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde trenin çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Bostanbaşı Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi mevkisinde demir yolu hattından karşıya geçmeye çalışan Buğrahan Sağdıç'a tren çarptı.

HAYATINI KAYBEDEN GENCİN CANSIZ BEDENİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Sağdıç'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.