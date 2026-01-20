Trendyol 1. Lig 23-27. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika
Trendyol 1. Lig 23-27. Hafta Programı Açıklandı

Trendyol 1. Lig 23-27. Hafta Programı Açıklandı
20.01.2026 12:44
TFF, Trendyol 1. Lig'de 23-27. haftalar arasındaki maçların programını duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de 23-27. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 23-27. haftalar arasında oynanacak mücadelelerin programını duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de 23-27. hafta programı şöyle:

23. hafta

30 Ocak Cuma

20.00 İstanbulspor - Hatayspor

31 Ocak Cumartesi

13.30 Iğdır FK - Manisa Futbol Kulübü

13.30 Erzurumspor FK - Sarıyer

16.00 Çorum FK - Ankara Keçiörengücü

19.00 Bodrum FK - Serik Spor

1 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Pendikspor

13.30 Bandırmaspor - Vanspor FK

16.00 Boluspor - Sakaryaspor

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor

2 Şubat Pazartesi

20.00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor

24. hafta

7 Şubat Cumartesi

13.30 Sarıyer - Sivasspor

13.30 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor

16.00 Vanspor FK - Çorum FK

19.00 Pendikspor- Amed Sportif Faaliyetler

8 Şubat Pazar

13.30 Serik Spor - Iğdır FK

13.30 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor

16.00 Ümraniyespor - İstanbulspor

16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK

19.00 Manisa Futbol Kulübü - Boluspor

9 Şubat Pazartesi

20.00 Sakaryaspor - Erzurumspor FK

25. hafta

13 Şubat Cuma

14.30 Iğdır FK - Ümraniyespor

17.00 Boluspor - Hatayspor

20.00 Esenler Erokspor - Manisa Futbol Kulübü

20.00 Çorum FK - İstanbulspor

14 Şubat Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Adana Demirspor

13.30 Bandırmaspor - Serik Spor

16.00 Sivasspor - Vanspor FK

19.00 Bodrum FK - Ankara Keçiörengücü

15 Şubat Pazar

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor

19.00 Pendikspor - Sarıyer

26. hafta

17 Şubat Salı

14.30 Hatayspor - Iğdır FK

17.00 Ümraniyespor - Boluspor

20.00 İstanbulspor - Esenler Erokspor

18 Şubat Çarşamba

14.30 Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK

14.30 Serik Spor - Çorum FK

17.00 Vanspor FK - Bodrum FK

20.00 Manisa Futbol Kulübü - Bandırmaspor

19 Şubat Perşembe

14.30 Adana Demirspor - Sivasspor

17.00 Sarıyer - Amed Sportif Faaliyetler

20.00 Sakaryaspor - Pendikspor

27. hafta

21 Şubat Cumartesi

13.30 Iğdır FK - Esenler Erokspor

16.00 Boluspor - İstanbulspor

22 Şubat Pazar

13.30 Bandırmaspor - Hatayspor

13.30 Erzurumspor FK - Serik Spor

16.00 Çorum FK - Ümraniyespor

19.00 Bodrum FK - Manisa Futbol Kulübü

23 Şubat Pazartesi

14.30 Sivasspor - Sakaryaspor

14.30 Sarıyer - Adana Demirspor

17.00 Pendikspor - Ankara Keçiörengücü

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Vanspor FK - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 23-27. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika

