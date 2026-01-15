Trendyol 1. Lig'de 21. Haftanın Hakemleri Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trendyol 1. Lig'de 21. Haftanın Hakemleri Belirlendi

15.01.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, Trendyol 1. Lig 21. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 21. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Arca Çorum FK-Adana Demirspor: Raşit Yorgancılar

17 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Manisa FK: Berkay Erdemir

13.30 Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Pakkan

19.00 Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor: Batuhan Kolak

18 Ocak Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Erdem Mertoğlu

16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer: Oğuzhan Aksu

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor: Ömer Tolga Güldibi

19 Ocak Pazartesi:

14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı

17.00 İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

20.00 Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 21. Haftanın Hakemleri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:37
2026 Dünya Kupası’na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:54:17. #7.11#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de 21. Haftanın Hakemleri Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.