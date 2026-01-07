Trendyol 1. Lig Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
Trendyol 1. Lig Hakemleri Belli Oldu

07.01.2026 20:16
20. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. İşte detaylar.

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 20. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

9 Ocak Cuma:

14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK: Davut Dakul Çelik

10 Ocak Cumartesi:

13.30 Serikspor-İstanbulspor: Süleyman Bahadır

16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor: Berkay Erdemir

19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

11 Ocak Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak

13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: Alper Akarsu

16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

12 Ocak Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor: Ali Yılmaz

Kaynak: AA

Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Trendyol 1. Lig Hakemleri Belli Oldu

SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
