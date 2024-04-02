TRON Vakfı ve Justin Sun, SEC Davasının Reddedilmesini Talep Ediyor

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TRON Vakfı ve kurucusu Justin Sun, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) açtığı davaya karşı New York'ta bir mahkeme nezdinde itirazlarını dile getirerek, davanın reddedilmesini istedi.

TRON, SEC'in Yargı Yetkisine İtiraz Etti

TRON Vakfı ve kurucusu Justin Sun, ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) tarafından açılan davanın reddedilmesi için New York'ta bir mahkemeye başvurdu. 28 Mart'ta yapılan resmi talepte, SEC'in yabancı davalılara yönelik yargı yetkisini kanıtlamakta başarısız olduğu öne sürüldü.

Söz konusu dava, Mart 2023'te SEC tarafından açılmış ve Tron'un TRX tokeninin kayıtsız menkul kıymet satışı, dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu yoluyla satıldığı iddialarını içeriyordu. SEC Başkanı Gary Gensler, Sun ve şirketlerinin sadece ABD'li yatırımcıları hedef almakla kalmadığını, aynı zamanda kayıtsız bir ticaret platformunda usulsüz işlemleri koordine ettiklerini de ifade etmişti.

Sun ve diğer davalılar, mahkemenin yabancı davalılar üzerindeki yargı yetkisini kabul etse bile davanın birçok nedenle geçersiz olduğunu savunuyor. Dilekçede, SEC'in ABD ile sınırlı ilişkileri olan ve yurtdışında düzenlenen yarışmalar, airdroplar ve token ticareti gibi konuları takip etmesinin beklenmediği belirtiliyor. Tüm bunlara ek, SEC'in global dijital varlık piyasasına yönelik düzenleyici yetkisini öngörülemez şekilde genişletme çabasının Kongre onayı olmadan yapıldığı ve bu nedenle büyük sorular doktrini kapsamında reddedilmesi gerektiği ifade ediliyor.Son olarak Kaliforniya merkezli Rainberry şirketi ise yargı yetkisine itiraz etmeyip, adil bir bildirim yapılmadığı gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep ediyor.