Trump, Epstein’i Durdurduğunu Söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump, Epstein’i Durdurduğunu Söyledi

11.02.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump'ın, Epstein soruşturmasındaki eski emniyet müdürüne 2006’da yaptığı yorum gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Jeffrey Epstein soruşturmasıyla ilgilenen eski bir emniyet müdürüne, 2006'da "Çok şükür onu (Epstein) durduruyorsunuz. Herkes onun bunu yaptığını biliyordu." dediği iddia edildi.

ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturması kapsamında kamuoyuyla paylaştığı belgelerin yankıları sürüyor.

New York Times (NYT) gazetesinin Epstein dosyalarına dayandırdığı haberine göre, Florida eyaletinde 2000'li yıllarda Epstein soruşturmasında görev alan eski Palm Beach Emniyet Müdürü Michael Reiter'ın 2019'da Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) verdiği ifadede, 2006'da Trump ile yaptıkları görüşmeler yer aldı.

Buna göre, Trump'ın belgelerde ismi sansürlenen Reiter'a Epstein'i kulübünden attığını söylediği, "Çok şükür onu (Epstein) durduruyorsunuz. Herkes onun bunu yaptığını biliyordu." dediği ileri sürüldü.

Trump'ın Reiter'a New York çevrelerinde Epstein'in "iğrenç biri" olduğunun bilindiğini, Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine??????? Maxwell'i "şeytani" olarak tanımladığı ve polisin soruşturmada Maxwell'e de odaklanması gerektiğini aktardığı iddia edildi.

Trump'ın aynı zamanda Reiter'a gençlerin olduğu bir ortamda Epstein'in yanında bulunduğunu ve "oradan hemen uzaklaştığını" söylediği ileri sürüldü.

Reiter'ın Epstein soruşturmasını yürüttüğünü öğrendiğinde Trump'ın ayrıca Reiter'ı arayan ilk kişilerden biri olduğu ileri sürüldü.

Emniyet müdürlüğü görevinden 2009'da emekliye ayrılan Reiter, Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada, 2019'da FBI'a ifade verdiğini ve bahsi geçen görüşmenin Temmuz 2006'da yapıldığını doğruladı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Ünlüler, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Epstein’i Durdurduğunu Söyledi - Son Dakika

İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı!
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı... Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
Hülya Avşar’a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 12:01:43. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, Epstein’i Durdurduğunu Söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.