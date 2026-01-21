Trump ve Erdoğan'dan Olumlu Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump ve Erdoğan'dan Olumlu Telefon Görüşmesi

21.01.2026 07:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini 'çok iyi' olarak nitelendirdi. Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi." dedi.

ABD Başkanı Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin nasıl geçtiği sorusuna Trump, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump ve Erdoğan'dan Olumlu Telefon Görüşmesi - Son Dakika

İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Trump’tan büyük ifşa: Macron ve Rutte’nin gizli mesajlarını paylaştı Trump'tan büyük ifşa: Macron ve Rutte'nin gizli mesajlarını paylaştı

06:54
Trump’ın uçağında panik anları Tedbir amacıyla ABD’ye geri döndü
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü
06:44
İran’daki protestolarda 25. gün Ölü sayısı 4 bin 519’a yükseldi
İran'daki protestolarda 25. gün! Ölü sayısı 4 bin 519'a yükseldi
06:34
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı Çağrıda bulundu
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu
02:16
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme İşte ele alınan konu başlıkları
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 07:39:50. #7.11#
SON DAKİKA: Trump ve Erdoğan'dan Olumlu Telefon Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.