Trump, ICE Olayında Yetkilileri Suçladı

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin bir kişiyi "kendini korumak" için vurduğunu savunarak, yerel yetkilileri "isyanı kışkırtmakla" suçladı.

Trump, TruthSocial adlı sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Minneapolis'te bugün ICE ekipleri tarafından vurularak öldürülen kişiye ait olduğu iddia edilen silahın fotoğrafını paylaşan Trump, şunları kaydetti:

"Bu, (iki ilave dolu şarjörle) silahlı kişinin silahı, dolu ve ateş etmeye hazır. Bu ne anlama geliyor? Yerel polis nerede? Neden ICE memurlarını korumalarına izin verilmedi? Belediye Başkanı ve Vali onları görevden mi aldı? Bu polislerin çoğunun görevlerini yapmasına izin verilmediği, ICE'nin kendilerini korumak zorunda kaldığı söyleniyor."

Temsilciler Meclisinin Minnesota Demokrat üyesi İlhan Omar'ın hesabında 34 milyon dolar olduğunu ve eyalette milyarlarca dolar para çalındığını savunan Trump, "Buradayız çünkü milyarlarca doların kayıp olduğu büyük bir para dolandırıcılığı ve Demokratların açık sınır politikasıyla eyalete sızmasına izin verilen yasa dışı suçlular var." ifadesini kullandı.

Trump, halihazırda şahit olunan şeylerin çoğunun "bu hırsızlık ve sahtekarlığın örtülmesiyle" ilgili olduğunu ileri sürerek, eyalet yetkililerinin de "kibirli, tehlikeli ve küstah söylemleriyle isyanı kışkırttığını" kaydetti.

"Bunun yerine, bu iki yüzlü siyasi aptallar, Minnesota halkından ve ABD'den çalınan milyarlarca doları aramalılar." ifadesine yer veren Trump, ICE polisinin işlerini yapmalarına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentindeki protestolar sırasında bugün bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, konuya ilişkin bazı detaylar paylaşarak, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini bir beyaz olduğunu söyledi.

O'Hara, söz konusu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." dedi.

Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.