Trump'ın "Barış Kurulu"... Türkiye ile Çok Sayıda Arap ve İslam Ülkesi Girişime Katıldı, Avrupa Temkinli
Trump'ın "Barış Kurulu"... Türkiye ile Çok Sayıda Arap ve İslam Ülkesi Girişime Katıldı, Avrupa Temkinli

Trump\'ın "Barış Kurulu"... Türkiye ile Çok Sayıda Arap ve İslam Ülkesi Girişime Katıldı, Avrupa Temkinli
22.01.2026 11:53
ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde kurulan Barış Kurulu’na, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda Arap ve İslam ülkesi katılma kararı aldı, yaklaşık 50 davetten şu ana kadar 35’e yakın ülkenin Barış Konseyi’ne katılmayı taahhüt ettiği açıklandı. Bazı Avrupa ülkeleri, girişime "temkinli" yaklaştıklarını bildirdi.

(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde kurulan Barış Kurulu'na, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda Arap ve İslam ülkesi katılma kararı aldı, yaklaşık 50 davetten şu ana kadar 35'e yakın ülkenin Barış Konseyi'ne katılmayı taahhüt ettiği açıklandı. Bazı Avrupa ülkeleri, girişime "temkinli" yaklaştıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, küresel çatışmaları çözmeyi amaçlayan "Barış Kurulu" (Board of Peace) girişimine katılmaları için çok sayıda dünya liderine davet gönderdiği bildirildi. Bu kapsamda, başta Gazze Şeridi olmak üzere bölgesel krizlerin çözümüne odaklanacak kurula, birçok Arap ve İslam ülkesinin katılma kararı aldığı açıklandı.

Batı medyasına konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, yaklaşık 50 davetten şu ana kadar 35'e yakın ülkenin Barış Konseyi'ne katılmayı taahhüt ettiğini açıkladı. Katılım kararı alan ülkeler arasında İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Ürdün, Katar ve Mısır gibi Orta Doğu'daki ABD müttefiklerinin yanı sıra NATO üyesi Türkiye ve Macaristan da bulunuyor. Ayrıca Pakistan, Endonezya, Fas, Kosova, Özbekistan, Kazakistan, Paraguay ve Vietnam da daveti kabul eden ülkeler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı ardından ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Gazze Barış Kurulu'na, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını ifade etmişti.

Gazze Barış Kurulu imza töreni bugün Davos'ta

Gazze Barış Kurulu Şartı imza töreni bugün Davos'ta gerçekleştirilecek.

ABD arabuluculuğunda geçen yıl barış anlaşmasına varan Ermenistan ve Azerbaycan'ın da konseye katılmayı kabul ettiği bildirildi. Washington ile ilişkileri uzun süredir gergin olan Belarus'un da daveti kabul etmesi dikkati çekti.

8 ülkeden ortak destek açıklaması

Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, Trump'ın Gazze odaklı Barış Kurulu davetinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Trump liderliğindeki barış çabalarına destek verildiği vurgulanarak, Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeyi hedefleyen daha geniş bir plan kapsamında, konseyin "geçiş niteliğinde bir yönetim organı" olarak misyonunun destekleneceği taahhüt edildi.

Kurulun temel hedeflerinin, kalıcı bir ateşkesi pekiştirmek, Gazze'nin yeniden inşasını desteklemek ve Filistin halkının uluslararası hukuka uygun şekilde kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkına dayalı adil ve kalıcı bir barışı ilerletmek olduğu kaydedildi.

Avrupa ülkeleri temkinli

Öte yandan, bazı Avrupa ülkelerinin Barış Konseyi davetine ilişkin değerlendirmelerini sürdürdüğü bildirildi. Batı medyasında yer alan haberlerde, Avrupa ülkelerinin, konseyin BM öncülüğündeki mevcut girişimler üzerindeki olası "olumsuz" etkilerinin olup olmayacağını tarttığı belirtildi.

Ancak Davos'ta gerçekleştirilen yeni bir diplomatik temas turunun ardından, bugün içinde bazı ülkelerden katılıma ilişkin yeni açıklamaların yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Reddedenler ve kararsızlar

Norveç ve İsveç daveti reddetti. İtalya Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti, konseye katılımın sorunlu olabileceğini belirtti, Fransız basını da Fransa'nın daveti reddetmeye hazırlandığını yazdı. Kanada ise ilke olarak katılmaya açık olduğunu ancak ayrıntıların netleşmediğini duyurdu.

İngiltere, Almanya ve Japonya gibi ülkeler henüz net bir tutum açıklamadı, Ukrayna davetin incelendiğini bildirdi, Çin ve Rusya'nın da kararlarını açıklamadığı, BM Güvenlik Konseyi'ndeki konumları nedeniyle temkinli davrandıkları ifade edildi.

Barış Kurulu'nun yetki alanı

BM Güvenlik Konseyi, kasım ayında aldığı kararla Barış Kurulu'na 2027'ye kadar ve yalnızca Gazze'ye odaklanmak üzere yetki verdi. Karar, Gazze'nin yeniden imarı için geçici bir yönetim çerçevesi oluşturulmasını ve konseyin bu süreci koordine etmesini öngörüyor.

Barış Kurulu'na ayrıca, Gazze'de geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü konuşlandırma yetkisi tanındı. Kurul'un, her altı ayda bir BM Güvenlik Konseyi'ne ilerleme raporu sunması gerekiyor.

Gazze dışındaki çatışmalarda kurulun hangi hukuki yetkilere sahip olacağı ve BM ile nasıl bir işbirliği yürüteceği ise henüz netlik kazanmadı. Barış Kurulu tüzüğüne göre, ilk başkan Trump, geniş yürütme yetkilerine sahip olacak.

Witkoff: "Orta Doğu doğru yönde ilerliyor"

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki toplantıları kapsamında yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerden umutlu olduğunu söyledi. Suudi Arabistan merkezli Arab News'e konuşan Witkoff, "Bence olan bitenler inanılmaz. Herkes barışa doğru birlikte çalışıyor. Başkan Trump'ın Barış Konseyi fikri benimsendi ve ben çok umutluyum" ifadelerini kullandı.

Witkoff, İran'a da çağrıda bulunarak, Tahran'ın diplomasi masasına dönmesinin şart olduğunu vurguladı. "İran gelirse bölge de gelir" diyen Witkoff, bunun netleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

İran krizi ve iptal edilen davet

İran'da hükümet karşıtı gösterilerin ardından Trump, Tahran yönetimine protestoculara yönelik baskıyı durdurma çağrısı yapmış, idamların sürmesi halinde "çok güçlü adımlar" atılacağı uyarısında bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından Davos organizatörleri, İran'da sivillerin hayatını kaybetmesini gerekçe göstererek İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye yapılan davetin geri çekildiğini açıkladı. Arakçi ise kararı "çifte standart" olarak nitelendirdi.

Kaynak: ANKA

