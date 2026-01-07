Trump'ın Grönland İddiaları Tartışmalara Neden Oldu

(ANKARA) – Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Grönland'ın kontrolünü ele geçirme yollarını araştırdığını ve bu süreçte ABD ordusunu kullanmanın her zaman bir seçenek olduğunu" söyledi.

Washington'ın açıklaması, hem Grönland hem de Danimarka hükümetlerinin "yanlış anlaşılmaları gidermek amacıyla ABD ile acil bir görüşme talep etmelerinin" ardından geldi.

ABD ordusunun Venezuela'daki müdahalesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland iddiaları yeniden gündeme geldi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Rusya ve Çin gibi rakipleri caydırmak amacıyla Grönland'ın kontrolünü sağlamanın ABD'nin bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu" belirtti.

Leavitt, "Başkan ve ekibi bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor. Elbette ABD ordusunun kullanımı, başkomutanın elindeki seçeneklerden biri olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın ifadeleri tartışma yarattı: Görüşme talep edildi

Trump'ın Grönland üzerindeki hak iddialarını yinelemesi, "Avrupa'da ABD ile transatlantik ittifakının kırılabileceği" yönündeki endişelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Grönland ve Danimarka, konuyu ele almak üzere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile hızlı bir görüşme talebinde bulundu.

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Grönland ve Danimarka hükümetlerinin 2025 yılı boyunca bakanlık düzeyinde talepte bulunmasına rağmen, bu görüşme şimdiye kadar mümkün olmadı" dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ise Rubio ile yapılacak bir toplantının "belirli yanlış anlaşılmaları çözmesi gerektiğini" ifade etti.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, "adanın satılık olmadığını ve geleceğine yalnızca Grönland halkının karar verebileceğini" vurguladı. Bu gelişmenin ardından da İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya, Danimarka'ya katılarak "egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı evrensel ilkelerini savunacaklarını" bildirdi.

Bildiride, "Grönland halkına aittir. Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar verme yetkisi yalnızca Danimarka ve Grönland'dadır" denildi.