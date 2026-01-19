Trump'ın Grönland Mektubu - Son Dakika
Trump'ın Grönland Mektubu

19.01.2026 12:42
Trump, Nobel Barış Ödülü'nü almadığı için daha fazla Amerikan çıkarlarını önceliklendirecek.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'a bir mektup göndererek, "Nobel Barış Ödülü'nü almadığı için artık yalnızca barışı düşünme yükümlülüğünün kalmadığını ve Amerikan çıkarlarına öncelik vereceğini" belirtti. Trump, Grönland üzerinde kontrol sağlama yönündeki ısrarını bu konuya bağladı.

ABD merkezli yayın kanalı PBS Newshour'ın ulaştığı ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından yazıldığı söylenen bir mektupta, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrol arzusunu Nobel Barış Ödülü ile ilişkilendirdiği ileri sürüldü. PBS Newshour'ın haberinde aktardığına göre, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'ye hitaben kaleme alınan mektup, ABD'nin Ulusal Güvenlik Konseyi personeli tarafından Washington'daki çok sayıda Avrupalı büyükelçiye de iletildi.

Habere göre, mektupta Trump, "Norveç'in kendisine Nobel Barış Ödülü vermeme kararının, onu yalnızca diplomasiye odaklanma yükümlülüğünden kurtardığını" savundu. Trump, mektubunda,"Ülkenizin, sekiz savaşı durdurmuş olmama rağmen bana Nobel Barış Ödülü vermemeyi tercih ettiğini göz önüne alırsak, artık sadece barışı düşünme gibi bir yükümlülük hissetmiyorum" ifadesini kullandı. "Barışın her zaman öncelikli bir hedef olacağını" belirten Trump, buna karşın artık "ABD için iyi ve doğru olanı" önceleyebileceğini dile getirdi.

Danimarka'nın egemenliği ve NATO vurgusu

Trump, "Danimarka'nın Grönland'ı Rusya ya da Çin'e karşı savunamayacağını" öne sürerek, Kopenhag'ın ada üzerindeki egemenliğinin hukuki temelini sorguladı. "Yüzyıllar öncesine dayanan tarihsel iddiaların yeterli olmadığını" ileri süren Trump, "Grönland'ın, küresel güvenlik açısından vazgeçilmez olduğunu" belirtti.

Trump, "Grönland üzerinde tam ve mutlak kontrolümüz olmadıkça dünya güvende değil" ifadesini kullanarak konuyu NATO ile ilişkilendirdi. NATO için kuruluşundan bu yana en fazla katkıyı kendisinin yaptığını ileri süren Trump, ittifakın da ABD için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savundu.

Avrupa'dan uyarılar

Mektup, Trump'ın son haftalarda Grönland konusundaki söylemini sertleştirdiği bir dönemde ortaya çıktı. Bu süreçte Trump, Avrupalı müttefiklere ekonomik baskı uygulanabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuş, Grönland üzerinde kontrol sağlanmaması halinde ABD'nin ulusal güvenliğinin tehlikeye gireceğini dile getirmişti.

Danimarka, Grönland'ın satılması fikrini kesin bir dille reddederken, Avrupalı yetkililer adanın zorla ele geçirilmesine yönelik herhangi bir girişimin transatlantik ilişkiler açısından ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Piyasalara yansıma

PBS Newshour, mektubun Washington'daki Avrupalı diplomatlar arasında geniş biçimde dolaşıma sokulduğunu ve bunun müttefik başkentlerde Trump'ın Grönland'ı NATO ve daha geniş güvenlik düzenlemeleriyle ilişkilendirme yaklaşımına dair endişeleri artırdığını belirtti.

Öte yandan Trump'ın, Grönland konusunda sekiz Avrupa ülkesine yeni gümrük tarifeleri uygulama tehdidinde bulunmasının ardından spot altın fiyatları pazartesi günü yüzde 1,6'ya kadar yükselerek rekor seviyelere ulaştı.

Kaynak: ANKA

