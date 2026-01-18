Trump'ın Grönland Tehdidi Ticaret Anlaşmasını Askıya Aldı - Son Dakika
Ekonomi

Trump'ın Grönland Tehdidi Ticaret Anlaşmasını Askıya Aldı

18.01.2026 11:24
AP, Trump'ın Grönland nedeniyle Avrupa'ya gümrük vergisi tehditlerine karşı AB-ABD ticaret anlaşmasını onaylamayacak.

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) büyük siyasi gruplar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında temmuz ayında uzlaşılan ticaret anlaşmasının onaylanmayacağını bildirdi.

AP'deki Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ve Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) partilerinin başkanları, Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına ve 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararına tepki gösterdi.

AP'deki en büyük siyasi parti EPP'nin Başkanı Manfred Weber, Trump'ın Grönland ile ilgili tehditleri karşısında bu aşamada AB-ABD ticaret anlaşmasının onayının mümkün olmadığını açıkladı.

Weber, ABD ürünlerine sıfır gümrük vergisi uygulanmasını içeren ticaret anlaşmasının askıya alınmak zorunda olunduğuna dikkati çekti.

AP'deki en büyük ikinci siyasi grup olan S&D'nin Başkanı Iratxe Garcia-Perez de "Trump'ın, emperyalist tehditlerine karşı Grönland'ı destekleyen müttefiklerine uygulayacağı yüzde 25'lik gümrük vergileri kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin derhal harekete geçmesi gerektiğine işaret eden Perez, "AB-ABD ticaret anlaşması müzakerelerini askıya almalı ve zorlamaya karşı aracımızı devreye sokmalıyız. AB, yıldırma girişimlerine boyun eğmeyecektir." ifadesini kullandı.

Liberal görüşte Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) Grubu Başkanı Valerie Hayer ise "ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ilhak planına katılmayı reddeden ülkelere gümrük vergilerini artırma tehdidi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin AB'ye karşı çok sayıda saldırgan eylemde bulunduğunu belirten Hayer, artık caydırıcı olunması gerektiğine işaret etti.

Hayer, Renew Europe'un AB-ABD Turnberry ticaret anlaşmasını oylamayacağını, AB'nin hedefli ve orantılı karşı önlemler almaya hazır olması gerektiğini bildirdi.

AB-ABD ticaret anlaşması

Trump, geçen yıl temmuz ayında İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını, anlaşma kapsamında AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini, ABD'nin ise AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağını açıklamıştı. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP tarafından onayı gerekiyordu.

ABD Başkanı Trump, dün, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Grönland, Ekonomi, Son Dakika

