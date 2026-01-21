Trump'ın Temsilcisi Putin ile Görüşecek - Son Dakika
Trump'ın Temsilcisi Putin ile Görüşecek

21.01.2026 15:18
Witkoff, Davos'ta Putin ile görüşeceğini ve barış anlaşmasına odaklandıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 22 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini bildirdi.

Witkoff, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjında Bloomberg'e verdiği röportajda, yarın Putin ile görüşme planlandığını söyledi.

Görüşmenin Rus tarafının talebiyle organize edildiğini aktaran Witkoff, "Akşam yola çıkacağız ve Moskova'ya gece geç saatlerde varacağız. Ruslar bizi davet etti ve bu onlar için önemli." dedi.

Trump'ın "barış anlaşmasına odaklandığını" kaydeden Witkoff, Moskova ziyareti sonrasında "çalışma gezisi" kapsamlı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de gitmeyi planladığını belirtti.

Dmitriev ile buluşma

Witkoff'un WEF marjında, Putin'in özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ile görüştüğü bildirilmişti.

Taraflar görüşmenin içeriğini resmi olarak açıklamamış ancak ABD yönetiminin Ukrayna-Rusya Savaşı'nı bitirmeyi hedefleyen barış planının görüşüldüğü tahmin edilmişti.

2 Ocak görüşmesi

Putin 2 Ocak'ta Kremlin Sarayı'nda, Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile Ukrayna meselesini görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Görüşmede Dmitriyev de hazır bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Witkoff'un ziyaretine ilişkin, "(ABD tarafı), Ukrayna tarafıyla birkaç hafta boyunca çok yoğun bir çalışma yürüttüler ve tabiri caizse Trump'ın çözüm planının bir versiyonunu hazırladılar. Bunun, barış yolunda, barışçıl bir çözüm yolunda çok önemli bir adım olacağından hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

