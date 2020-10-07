Trump'ın teşvik paketi açıklamaları piyasaları sarstı - Son Dakika
BBC

Trump'ın teşvik paketi açıklamaları piyasaları sarstı

07.10.2020 12:32
Trump'ın teşvik paketi açıklamaları piyasaları sarstı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti ile gerçekleştirilen koronavirüs yardım paketi görüşmelerini sonlandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti ile gerçekleştirilen koronavirüs yardım paketi görüşmelerini sonlandırdı.

Halen koronavirüs tedavisi gören Trump'ın görüşmeleri sonlandırdığını açıklamasının ardından ABD borsaları %2'ye yakın değer kaybetti, borsalar günü %1'in üzerinde kayıpla kapattı.

Trump'ın bu açıklamasıyla güvenli limanlara olan ilgi yükseldi; bu sebeple dolar da diğer para birimlerine karşı salı günü değer kazandı.

Ancak çarşamba günü dolar bu kazancının bir kısmını geri verdi.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden ile kimi Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti milletvekilleri salgın sırasında halka destek olması gerektiğini söyleyerek Trump'ı eleştirdi.

Biden, Trump'ın ABD'lilere sırtını döndüğünü söyledi.

Trump teşvik paketi görüşmelerinin sonlandırıldığını söylemesinin ardından dün gece saatlerinde Twitter'dan yaptığı bir dizi açıklamada ise havayolları için 25 milyar dolar, küçük işletmelere destek için 135 milyar dolar ve her ABD'li başına 1.200 dolar yardım içerecek bir paketi derhal hayata geçirme çağrısında bulunarak, "Bu teklifi imzalamaya hazırım" dedi.

Piyasaların ilk düşüşünün ardından toparlanmasında Trump'ın bu açıklaması rol oynadı.

Endeksler düşüşle kapandı

Trump'ın salı günü kaydettiği sözlerin ardından Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,34 değer kaybederek kapandı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,4 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,57 değer kaybıyla günü kapattı.

Dolar ise önemli para birimlerine karşı değer kazandı; Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Dolar endeksi salı günü değer kazansa da çarşamba bu kazancın bir kısmını geri verdi.

Merkezi ABD'de bulunan State Street Şirketi'nden stratejist Emily Weis, Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada, "Piyasadaki yükselişte şimdiye kadarki itici güç tüm dünyada merkez bankaları ve hükümetlerin eşi benzeri görülmemiş teşvikleri oldu. Bunun büyük bir kısmı ABD'deydi. Şimdiyse ABD'de daha fazla mali teşvik için takvim ötelendi" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise dün yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin toparlanması için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu yineledi.

Küresel piyasalarda dalgalanma

Trump'ın açıklamalarının ardından çarşamba günü küresel piyasalarda ise değer kayıpları ve oynaklık görüldü.

Asya'da piyasalar değer kaybıyla güne başladı.

Singapur'daki OCBC Bank'tan döviz stratejisti Terence Wu, Bloomberg haber sitesine yaptığı açıklamada, "Trump'ın teşvik paketiyle ilgili söyleminden geri dönmeyeceğini düşünürsek riskli piyasa hareketlerine geri dönmenin ve piyasaya para salınmasının şimdilik durmasını bekleyebiliriz" dedi.

Reuters'ın haberine göre ING stratejistleri sabah paylaştıkları notta Trump'ın açıklamasıyla ilgili, "Bu piyasalarda yakın dönemde gerçekleşmesi beklenen ekonomik toparlanmayla ilgili dikkatli olunması uyarısı yaptı, böylece güvenli liman olan doları güçlü ve döviz döngüsünü yumuşak kıldı" dedi.

ABD yatırım bankası JPMorgan Chase, Trump'ın piyasalara etkisini ölçen Volfefe endeksini geliştirmişti; buna göre geçen ay Trump'ın tweetleri piyasalardaki oynaklıkta etkili oldu.

Dolara karşı değer kaybeden para birimlerinden biri de Türk Lirası oldu.

Türk Lirası güne ABD Doları karşısında hızlı değer kaybıyla başladı ve kur 7,87 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Reuters haber ajansı, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların devam etmesinin yanı sıra Ankara'nın gelecek hafta Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini test edeceği yönündeki haberlerin de TL üzerindeki baskıyı artırdığını aktarıyor.

Trump'ın teşvik paketi açıklamaları piyasaları sarstı
Trump'ın teşvik paketi açıklamaları piyasaları sarstı

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Son Dakika Dünya Trump'ın teşvik paketi açıklamaları piyasaları sarstı - Son Dakika Dünya

BBC
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