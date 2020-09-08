Trump'ın 'yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı' olduğunu öne süren eski avukatının kitabında hangi... - Son Dakika
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Trump'ın 'yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı' olduğunu öne süren eski avukatının kitabında hangi...

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, "İtaatsiz: Anılar" adını verdiği bir kitap yazdı.

Trump'ın 'yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı' olduğunu öne süren eski avukatının kitabında hangi..., System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, "İtaatsiz: Anılar" adını verdiği bir kitap yazdı.

Cohen, kitabı, Trump'ın başkanlık kampanyasında tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle yargılandığı davada verilen hapis cezasını çektiği cezaevinde yazdı. Kitabın ABD'de bugün satışa sunulması planlanıyor.

Cohen kitabında, Trump'ın bir gangster gibi davrandığını ve "siyahların geneli hakkında olumsuz görüşlere sahip olduğunu" öne sürdü. Kitaptaki iddialar arasında Trump'ın Güney Afrika'nın ilk siyah lideri Nelson Mandela ve Latin Amerika kökenliler hakkında da ırkçı yorumlar yapması da yer alıyor.

Kitabın bazı bölümlerinin basına sızmasının ardından Beyaz Saray, Cohen'in yalan söylediğini belirterek, iddiaları yalanladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, haftasonunda yaptığı açıklamada, "Cohen, rezil olmuş bir suçlu ve Kongre'ye yalan söyleyen, barodan atılmış bir avukattır… Tüm güvenirliğini kaybetmiş birisidir. Yalanlarını paraya çevirme çabaları içerisinde olduğunu görmek şaşırtıcı değil" dedi.

Cohen, kitabında kendisinin cezaevine girmesine neden olan "suçların aynısından Trump'ın da suçlu" olduğunu iddia etti.

Cohen, kitapta ABD Başkanı'nı "hilebaz, yalancı, dolandırıcı, zorba, ırkçı saldırgan ve sahtekar" olarak tanımladı ve bir "çete lideri" mentalitesine sahip olduğunu belirtti.

Cohen'in kitabında başka hangi iddialar yer alıyor?





Siyahlar ve Mandela

Cohen kitabında, "Kural olarak, Trump, müzikten kültür ve siyasete kadar her alandaki siyahlar hakkında hep olumsuz görüşler beyan etmiştir" diye yazdı.

Trump'ın, Mandela için "lider bile değildi" dediği öne sürüldü.

Kitapta, Trump'ın bir sohbet sırasında "Bana siyah bir lider tarafından yönetilen ancak bok çukuru olmayan bir ülke söyle. Hepsi hela gibi yerler" dediği iddia edildi.

Trump'ın 2018 yılında Oval Ofis'te mültecilerle ilgili yapılan bir toplantıda da bazı Afrika ülkelerini "bok çukuru" olarak nitelendirdiği ortaya çıkmış ve büyük bir tartışma yaratmıştı. Trump, kendini ırkçı olmadığını söyleyerek savunmuştu.





Obama

Cohen, Trump'ın selefi Barack Obama'ya karşı "nefret dolu olduğunu ve hakir gördüğünü" iddia etti.

Kitapta, Trump'ın The Apprentice (Çırak) adlı televizyon programında yer aldığı dönemlerde Obama taklidi yapan bir siyahı önce azarlayıp sonra da kovduğu belirtildi.

ABD basınında kitapta bahsedilen bu olaya ait olduğu öne sürülen bir video yer aldı.

Bu videonun, 2012 yılındaki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi için çekildiği ancak hiç yayınlanmadığı öne sürüldü.

Latin Amerika kökenli seçmenler

Cohen'in iddialarına göre, Trump yine bir sohbet sırasında, "Latin Amerika kökenlilerin oyunu asla alamayacağım. Aynı siyahlar gibi, Trump'a oy vermeyecek kadar aptallar. Bunlar benim kitlem değil" dedi.

Trump'ın Latin Amerika kökenlilerle ilgili sözleri daha önce de tepki çekti ve tartışma yarattı. Trump, 2016 seçimlerinde Meksika'dan gelenler göçmenleri "uyuşturucu satıcısı, suçlu ve tecavüzcü" olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı, 2019 yılında New Mexico'da yaptığı bir mitingde ise, "Latin Amerika kökenlileri benim kadar seven kimse yok" dedi.





Putin

Cohen, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e büyük bir hayranlık beslediğini de yazdı.

Kitapta, Trump'ın Putin'in "koca bir ülkeyi alıp, adeta Trump Holding gibi kendi kişisel şirketiymişçesine yönetebilmesine duyduğu hayranlığı" dile getirdiği belirtildi.

Cohen'in iddialarına göre, Trump, 2016 seçimlerini kaybetmesi halinde Rusya'dan finansal kaynak sağlamak için Putin'e "yalakalık yapıyordu".

Ancak Cohen kitabında, seçilmesinin ardından Trump kampanyasının "Rus hükümeti ile komplo kuramayacak kadar kaotik ve beceriksiz olduğunu da" ifade etti.

Michael Cohen kimdir?

Cohen, 10 yıldan uzun bir süre Trump'ın avukatlığını yaptı.

ABD siyasi çevrelerinde avukat olmasının ötesinde Trump'ın "iş bitiricisi" olduğu biliniyordu.

Cohen, 2018 yılında vergi kaçırma, kampanya yasalarını ihlal etme ve resmi soruşturmalarda yalan söyleme suçlamalarından suçlu bulundu ve üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cohen, bir süre cezaevinde yattıktan sonra kalan cezasını New York'ta ev hapsinde geçiriyor.

Cohen, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels ve eski Playboy modeli Karen McDougal'a, seçim kampanyası sırasında konuşmalarını engellemek için ödeme yaptığını da itiraf etmişti.

Trump, Cohen'i daha önce "sıçan" olarak tanımlamış ve yalancılıkla suçlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 05:52

Son Dakika Dünya Trump'ın 'yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı' olduğunu öne süren eski avukatının kitabında hangi... - Son Dakika Dünya

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