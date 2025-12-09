Trump şimdi de su savaşlarına başladı! Ülkeyi açık açık tehdit etti - Son Dakika
Ekonomi

Trump şimdi de su savaşlarına başladı! Ülkeyi açık açık tehdit etti

Trump şimdi de su savaşlarına başladı! Ülkeyi açık açık tehdit etti
09.12.2025 03:22
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın su anlaşmasını ihlal ettiğini iddia ederek, su akışını serbest bırakmaması durumunda Meksika'dan ithalata yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, Meksika'nın su yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ABD çiftçilerinin zarar göreceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın aralarındaki anlaşma dolayısıyla su akışını serbest bırakması gerektiğini belirterek, aksi halde Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

"ANLAŞMAYI İHLAL ETTİLER"

Meksika'nın kapsamlı su anlaşmasını ihlal ettiğini öne süren Trump, bunun Texas'ta tarım ürünleri ve hayvancılığa ciddi şekilde zarar verdiğini belirtti.

"BİZE 1 MİLYAR METREKÜP SU BORÇLARI VAR"

Trump, Meksika'nın son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD'ye yaklaşık 1 milyar metreküp su borcu olduğunu savunarak, "ABD, Meksika'nın 31 Aralık'tan önce yaklaşık 250 milyon metreküp suyu serbest bırakmasını istiyor ve geri kalanı da kısa süre sonra gelmeli." ifadelerini kullandı.

"EĞER SERBEST BIRAKMAZLARSA..."

Meksika'nın bu talebe yanıt vermemesinin suya ihtiyaç duyan ABD çiftçileri için adaletsiz olduğunu kaydeden Trump, şöyle devam etti: "Bu nedenle, bu su derhal serbest bırakılmazsa Meksika'ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanması için belgeleri onayladım. Meksika suyu serbest bırakmakta ne kadar gecikirse çiftçilerimiz o kadar fazla zarar görür. Meksika'nın bu sorunu hemen çözmek gibi bir yükümlülüğü var."

Kaynak: AA

Donald Trump, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mert Can Mert Can:
    Birileri bu deli saçmasını küstah herifi seçmiş bütün dünya yı tehdit edip düzeni mahvediyor . ama 4 arap bir araya gelipte bizde petrol satmıyoruz diyemiyor.çünkü o koltuk güvencesini abd. Ve ingilitere garanti ediyor. Yani yular başkasında 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trump şimdi de su savaşlarına başladı! Ülkeyi açık açık tehdit etti
