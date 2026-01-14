Trump, Putin'i Durdurabilecek Tek Lider - Son Dakika
14.01.2026 11:07
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Trump'ın Putin'in Avrupa'yı tehdit etmesini durdurabileceğini savundu.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Polonya medyasına verdiği röportajda, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'yı tehdit etmesini durdurabilecek tek dünya lideri Donald Trump'tır" dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Polonya medyasına röportaj verdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair önemli açıklamalarda bulunan Nawrocki, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'yı tehdit etmesini durdurabilecek tek dünya lideri Donald Trump'tır" dedi. Rus liderin güvenilmez olduğunu, ancak Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Başkan Trump'ı desteklemek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyleyen Nawrocki, Putin'in ülkesinin yanı sıra merkez ve doğu Avrupa ülkelerini tehdit ettiğini ifade ederek, ABD başkanının "bu sorunu çözebilecek" ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirebilecek tek kişi olduğunu dile getirdi.

"Rus gri bölge faaliyeti, tehlikeli zamanlarda yaşadığımızı gösteriyor"

Geçtiğimiz eylül ayında 20'den fazla Rus dronunun Belarus ve Ukrayna'dan Polonya topraklarına geçmesini "olağanüstü bir durum" olarak nitelendiren Polonya Cumhurbaşkanı, "O ana kadar hiçbir NATO üyesi bu ölçekte bir dron saldırısına maruz kalmamıştı" ifadesini kullandı. Sınırları korumak için Eurofighter Typhoon savaş uçakları gönderen İngiltere'ye teşekkür eden Nawrocki, Polonya'nın 2021'den beri Rusya ile insansız hava araçları ve dezenformasyonla mücadele ettiği için karma bir savaş halinde olduğunu söyleyerek, "Rus gri bölge faaliyeti, tehlikeli zamanlarda yaşadığımızı gösteriyor" diye konuştu.

Donald Trump ile dostluğu ve ABD Başkanının Grönland'ı "her ne pahasına olursa olsun" ele geçirme tehditlerinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Nawrocki, ABD'nin, ABD yetkililerinin son açıklamalarına rağmen hala Avrupa'nın güvenliğinin garantörü olduğunu vurguladı. Donald Trump'ın Avrupalılar adına yaptıklarının destek ve büyük saygıyı hak ettiğini söyleyen Nawrocki, Avrupa'nın ABD'den "kopuşunu" görebildiğini ve bunun Avrupa Birliği'nin ne ekonomik ne de askeri güvenliği için iyi olmadığını belirtti. Grönland tartışmasının Danimarka Başbakanı ve Trump arasında kalması gerektiğini kaydeden Karol Nawrocki, Grönland sorununun Danimarka ile ABD arasındaki diyalog yoluyla çözüleceğine inandığını sözlerine ekledi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

