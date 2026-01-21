Trump, Suriye Sürecine Güveniyor - Son Dakika
Trump, Suriye Sürecine Güveniyor

21.01.2026 00:16
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki siyasi sürecin geleceği ve terör örgütü YPG/SDG'nin DEAŞ mahkumlarını serbest bırakması konusunda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya güvendiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin 1. yılı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Suriye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, AA muhabirinin, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili sorusu üzerine geniş bir değerlendirme yaparak, "Suriye Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) çok sıkı çalışıyor. Güçlü ve sert bir adam. Dün onunla konuştum, hapishanelerdeki durum hakkında konuştuk. O hapishanelerde dünyanın en kötü teröristlerinden bazıları var. Şara, bu süreci takip ediyor." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir görüşmem var"

ABD Başkanı Trump, açıklamalarına devam ederken, zamanını belirtmeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapacağını aktararak, "Kendisini çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var." dedi.

"Kürtler bunları kendileri için yaptılar"

Trump, Suriye'deki Kürtlerle ilgili bir soru üzerine, ABD olarak, bu ülkedeki Kürtlere yeterince destek sağladıklarını ifade etti.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG konusunda önemli bir değerlendirme yapan Trump, "Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir ki; Kürtlere çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizim için değil, daha çok kendileri için yaptılar, ancak biz Kürtlerle iyi geçiniyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, Suriye'de YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumları için, "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı ve Suriye hükümeti tüm mahkumları yakaladı." demişti.

Trump, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumlarıyla ilgili "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

