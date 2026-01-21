Trump'tan Barış Kurulu ve BM Açıklamaları - Son Dakika
Trump'tan Barış Kurulu ve BM Açıklamaları

21.01.2026 01:16
Trump, Barış Kurulu'nu övdü; BM'nin potansiyelini vurguladı ve Nobel Barış Ödülü'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

Küresel sorunların çözümü konusunda "Barış Kurulu" oluşturulması için girişimde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Yine de Birleşmiş Milletler (BM) ile devam edilmeli çünkü potansiyeli çok büyük." dedi.

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin birinci yıl dönümü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası sorunların çözümü konusunda kendisinin öncülük ettiği "Barış Kurulu"ndan övgüyle söz eden Trump, savaşları bitirmesi gereken mecranın aslında BM olduğunu belirtti.

Trump, Barış Kurulu'nun BM'nin yerini almasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine, "BM pek yardımcı olamadı. BM'nin potansiyelinin büyük bir hayranıyım ama BM potansiyelini hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Yine de BM ile devam edilmeli çünkü potansiyeli çok büyük." dedi.

"BM, benim çözdüğüm tüm savaşları çözmeliydi. Onlar bu savaşları çözebilmeliydi." diyen ABD Başkanı, kendisinin 8 savaşı sona erdirdiğini ve her bir savaş için Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini savundu.

Nobel konusunda Norveç'e gönderme

Bu yıl Nobel Barış Ödülü'nü alamaması konusunda Norveç'e gönderme yapan Trump, "Norveç'e olan güvenimi büyük oranda kaybettim. Nobel konusunda Norveç'in kontrolü çok fazla." yorumunu yaptı.

Yine de Nobel ödülünü umursamadığını ifade eden Trump, "Benim için önemli olan hayat kurtarmak. On milyonlarca insanın hayatını kurtardığımı düşünüyorum. Hindistan ve Pakistan'a bakın." diye konuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güncel, Son Dakika

