Trump'tan CBS'ye Dava Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan CBS'ye Dava Tehdidi

19.01.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, röportajının tamamı yayınlanmazsa CBS'ye dava açacağını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, CBS News yetkililerine, Başkan Donald Trump ile geçen hafta yapılan röportajın tamamının yayınlanmaması halinde dava açılacağı yönünde uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

New York Times'ın elde ettiği ses kaydına göre, Trump'ın Michigan eyaletinde "CBS Evening News" sunucusu Tony Dokoupil ile yaptığı 13 dakikalık röportajın ardından Leavitt, CBS ekibine Trump'ın mesajını iletti.

Leavitt, "Başkan, röportajın kesilmeden, tamamının yayınlanmasını istedi. 'Eğer tamamı yayınlanmazsa dava açarız' dedi." ifadelerini kullandı.

CBS News röportajı aynı akşam eksiksiz olarak yayınlarken, yayın kuruluşundan yapılan açıklamada bu kararın baştan beri alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu röportajı planladığımız andan itibaren tamamını ve düzenleme yapmadan yayınlama kararı aldık." ifadesine yer verildi.

Leavitt ise daha sonra konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Amerikan halkı, Başkan Trump'ın röportajlarını kesilmeden izlemeyi hak ediyor. Röportaj da zaten eksiksiz yayınlandı." dedi.

Trump, 2024'teki bir röportajının düzenlenmesi nedeniyle CBS News'e dava açmış, kuruluşun çatı şirketi Paramount 16 milyon dolar tazminat ödemişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Medya, CBS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan CBS'ye Dava Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
10:39
Dananın kuyruğu kopuyor N’Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
10:06
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 11:17:45. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan CBS'ye Dava Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.