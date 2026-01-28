Trump'tan Frey'e Göçmenlik Uyarısı - Son Dakika
Trump'tan Frey'e Göçmenlik Uyarısı

28.01.2026 20:22
Trump, Minneapolis Belediye Başkanı Frey'i göçmenlik yasalarını uygulamaması konusunda uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'teki olaylarla ilgili Belediye Başkanı Jacob Frey'in "göçmenlik yasalarını uygulamaması" halinde işlerin kötüye gidebileceğini savundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Minneapolis'in Demokrat Belediye Başkanı Frey'i hedef aldı.

Trump, "Şaşırtıcı bir şekilde, Belediye Başkanı Jacob Frey, az önce 'Minneapolis federal göçmenlik yasalarını uygulamıyor ve uygulamayacak.' dedi. Lütfen biri ona, bu açıklamanın yasayı çok ciddi bir şekilde ihlal ettiğini ve onun ateşle oynadığını söylesin." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Frey, Trump'ın bu hafta başında Minneapolis'e gönderdiği Beyaz Saray Sınır Sorumlusu Tom Homan'a, "şehrin federal göçmenlik yasalarını uygulamayacağını" söylediğini açıklamıştı.

Frey, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bay Homan'a, bu operasyonun Minneapolis ve çevresindeki topluluklar üzerinde yarattığı ciddi olumsuz etkilerin yanı sıra yerel polis memurlarımız üzerinde yarattığı baskıyı da aktardım. Ayrıca Minneapolis'in federal göçmenlik yasalarını uygulamadığını ve uygulamayacağını, komşularımızın ve sokaklarımızın güvenliğini sağlamaya odaklanmaya devam edeceğimizi de açıkça belirttim." açıklamasını yapmıştı.

Minnesota'daki olaylar

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Donald Trump, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
