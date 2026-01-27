Trump'tan Güney Kore'ye Gümrük Vergisi Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Güney Kore'ye Gümrük Vergisi Artışı

27.01.2026 01:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Güney Kore'nin ticaret anlaşmasını uygulamaması nedeniyle gümrük vergilerini artırdı.

(ANKARA)-ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin tarihi ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymaması gerekçesiyle otomobil, kereste, ilaç ve diğer ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkardığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini artırdığını duyurdu. Trump, Truth Social paylaşımında, "Kore yasama organı tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için, otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı gümrük vergilerinde Güney Kore'ye uygulanan gümrük vergilerini yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Güney Kore 2024 yılında ABD'ye 132 milyar dolarlık mal ihraç etti ve otomobil, otomobil parçaları, yarı iletken ve elektronik ürünler başlıca ihracat kalemlerini oluşturuyor.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Güney Kore, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Güney Kore'ye Gümrük Vergisi Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

00:06
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 01:58:49. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Güney Kore'ye Gümrük Vergisi Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.