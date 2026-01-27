Trump'tan Güney Kore'ye Gümrük Vergisi Artışı

(ANKARA)-ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin tarihi ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymaması gerekçesiyle otomobil, kereste, ilaç ve diğer ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkardığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini artırdığını duyurdu. Trump, Truth Social paylaşımında, "Kore yasama organı tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için, otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı gümrük vergilerinde Güney Kore'ye uygulanan gümrük vergilerini yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Güney Kore 2024 yılında ABD'ye 132 milyar dolarlık mal ihraç etti ve otomobil, otomobil parçaları, yarı iletken ve elektronik ürünler başlıca ihracat kalemlerini oluşturuyor.