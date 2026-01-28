ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a doğru devasa bir filo ilerliyor. Çok hızlı, büyük güçle, coşkuyla ve kararlılıkla hareket ediyor. Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln liderliğinde ilerliyor. Venezuela'ya yapıldığı gibi bu filo da görevini hızla ve gerekirse şiddet kullanarak yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli" dedi. - WASHINGTON
Trump'tan İran'a Dev Filo Açıklaması
