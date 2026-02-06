Trump'tan Japon Başbakan'a Destek - Son Dakika
Dünya

Trump'tan Japon Başbakan'a Destek

06.02.2026 12:42
Trump, Japonya'daki seçim öncesi Takaichi'ye destek vererek, liderliğini övdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da pazar günü yapılacak seçim öncesinde Başbakan Sanae Takaichi'ye desteğini açıklayarak, "Japon halkını hayal kırıklığına uğratmayacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da 8 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek erken genel seçim öncesinde sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Seçim sonuçlarının Japonya'nın geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Trump, Başbakan Sanae Takaichi ve koalisyonuna tam ve mutlak desteğini sunduğunu belirtti.

Takaichi'den övgüyle bahseden Trump, "Başbakan Takaichi, ülkesini gerçekten seven, güçlü ve bilge bir lider olduğunu şimdiden kanıtlamıştır. Takaichi ve koalisyonunun yaptığı işler güçlü bir takdiri hak ediyor. O, Japon halkını hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Pazar günü yapılacak çok önemli oylamada başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Takaichi'yi 19 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu. Kendisinin Japonya ziyareti sırasında Takaichi'den çok etkilendiğini aktaran Trump, "Ulusal güvenliğin yanı sıra, ABD ve Japonya, her iki ülkeye de büyük fayda sağlayan çok önemli bir ticaret anlaşması yapmak için yakın iş birliği içinde çalıştı" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

