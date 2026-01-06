Trump'tan Kaliforniya'daki Dolandırıcılık Soruşturması

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya eyaletindeki dolandırıcılık iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'u hedef alarak "Kaliforniya, Vali Gavin Newsom yönetiminde, Minnesota'dan bile daha yozlaşmış durumda." ifadesini kullandı.

"Kaliforniya'ya yönelik dolandırıcılık soruşturmasının başladığını" kaydeden Trump, soruşturmanın kapsamı ve içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Trump'ın uzun süredir siyasi rakibi olan Newsom'dan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaliforniya'ya yönelik soruşturma duyurusu, Başkan Trump'ın dünkü Minnesota Valisi Tim Walz'ı hedef alan ifadelerinin ardından geldi.

Trump, Walz'ın eyaleti "mahvettiğini" savunarak, Kaliforniya Valisi Newsom, Illinois Valisi JB Pritzker ve New York Valisi Kathy Hochul gibi Demokrat valilerin "dürüst olmayan ve beceriksiz bir yönetim sergilediğini" ileri sürmüştü.

Trump yönetimi, çocuk bakım fonlarını dondurmuştu

ABD'de göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla tanınan YouTube içerik üreticisi Nick Shirley, Somalililerin yoğun yaşadığı Minnesota eyaletindeki çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddialarının anlatıldığı bir video yayımlamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in söz konusu videoyu paylaşmasının ardından, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Minnesota eyaletinde bulunan söz konusu çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakan Yardımcısı Jim O'Neill, 31 Aralık 2025'te, eyalete yapılan tüm çocuk fonu ve bakım ödemelerinin dondurulduğunu bildirerek, "Fonlar, ancak eyaletler bunların meşru bir şekilde harcandığını kanıtladığında serbest bırakılacak" ifadesini kullanmıştı.

1 Ocak'ta ise ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), dolandırıcılık iddiaları üzerine, ülke genelinde federal çocuk bakım fonlarını dondurduğunu duyurmuştu.

Kararın, Minnesota'daki çocuk bakım merkezlerinin dolandırıcılığa karıştığının iddia edildiği videonun viral olmasının ardından gelmesi dikkati çekmişti.