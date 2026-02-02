Trump'tan Küba ile Petrol Anlaşması Açıklaması - Son Dakika
Dünya

Trump'tan Küba ile Petrol Anlaşması Açıklaması

Trump'tan Küba ile Petrol Anlaşması Açıklaması
02.02.2026 08:39
Trump, Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmeler başladı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletine giderken gazetecilerin Güney Amerika ile ilgili sorularını cevapladı. Trump, Küba ile bir tür anlaşma yapabileceklerini düşündüğünü belirterek, "Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmeler başladı. İnsani bir kriz olmasına gerek yok. Muhtemelen bize gelip bir anlaşma yapmak isteyeceklerdir. Böylece Küba yeniden özgür olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
