ABD Başkanı Donald Trump, "Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmeler başladı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletine giderken gazetecilerin Güney Amerika ile ilgili sorularını cevapladı. Trump, Küba ile bir tür anlaşma yapabileceklerini düşündüğünü belirterek, "Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmeler başladı. İnsani bir kriz olmasına gerek yok. Muhtemelen bize gelip bir anlaşma yapmak isteyeceklerdir. Böylece Küba yeniden özgür olur" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Trump'tan Küba ile Petrol Anlaşması Açıklaması - Son Dakika
