Trump'tan Seçim Reformu Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Seçim Reformu Çağrısı

06.02.2026 02:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump, seçimlerde hile olduğunu savunarak seçmen kimliği ve oy kullanımına sınırlama istedi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki seçimlerin hileli olduğunu savunarak, "Amerika'yı Kurtarın Yasası" adını verdiği düzenleme çağrısıyla Cumhuriyetçilere seçmen kimliği, vatandaşlık belgesi ve posta yoluyla oy kullanımına sınırlama getirilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Amerika'daki seçim sistemine sert eleştiriler yöneltti. Trump, seçimlerin hileli olduğunu ileri sürerek, mevcut sistemin ülkeyi zayıflattığını savundu.

"Seçimler alay konusu oldu"

Açıklamasında seçimlere yönelik güvenin kalmadığını iddia eden Trump, uluslararası alanda da ABD'nin itibar kaybettiğini öne sürdü.

Trump, "Amerika'nın seçimleri hileli, çalınmış ve tüm dünyada alay konusu. ya bunları düzelteceğiz ya da artık bir ülkemiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçilere çağrı

Trump, açıklamasında Cumhuriyetçi Parti mensuplarına da çağrıda bulunarak, seçim sisteminde köklü değişiklikler yapılması için mücadele edilmesini istedi.

"Amerika'yı Kurtarın Yasası" adını verdiği düzenleme için destek isteyen Trump, partililerden bu konuda birlik olmalarını talep etti."

Seçmen kimliği zorunluluğu

Trump'ın önerileri arasında, oy kullanacak tüm seçmenlerin kimlik göstermesinin zorunlu hale getirilmesi yer aldı. Trump, "Tüm seçmenler seçmen kimliği göstermelidir" diyerek, kimlik uygulamasının ülke genelinde standart hale getirilmesini savundu.

Vatandaşlık belgesi şartı

Açıklamada, seçmen kayıt sürecine ilişkin yeni şartlar da gündeme getirildi. Trump, oy kullanmak isteyenlerin ABD vatandaşı olduklarını resmi belgelerle kanıtlamaları gerektiğini belirtti. Bu uygulamanın seçim güvenliğini artıracağını iddia etti.

Postayla oy kullanımına sınırlama

Trump'ın açıklamasında en dikkat çeken başlıklardan biri ise posta yoluyla oy kullanımı oldu. Postayla oy kullanımına büyük ölçüde karşı çıkan Trump, yalnızca hastalık, engellilik, askerlik veya seyahat gibi zorunlu durumlarda bu yönteme izin verilmesini istedi.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Seçim Reformu Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 04:01:09. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Seçim Reformu Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.