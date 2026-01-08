Trump'tan Venezuela Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan Venezuela Açıklaması

08.01.2026 03:22
Trump, Venezuela'nın petrol gelirini sadece ABD ürünleri alımında kullanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın kendileri ile yapılacak petrol anlaşmasından elde edeceği gelirle yalnızca Amerikan yapımı ürünleri satın alacağını açıklayarak, "Venezuela, ana ticari ortak olarak ABD ile iş yapmayı taahhüt ediyor. Bu, akıllıca bir tercih ve hem Venezuela halkı hem de ABD için son derece olumlu bir gelişme" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan Venezuela ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Venezuela'nın kendileri ile yapılacak petrol anlaşmasından elde edeceği gelirle yalnızca Amerikan yapımı ürünleri satın alacağına dair bir bilginin tarafına ulaştığını aktaran Trump, "Bu alımlar; Amerikan tarım ürünlerini, Amerikan üretimi ilaçları, tıbbi cihaz ve ekipmanları ile Venezuela'nın elektrik şebekesi ve enerji tesislerini iyileştirmeye yönelik ekipmanları da kapsayacak" ifadelerini kullandı.

"Venezuela, ana ticari ortak olarak ABD ile iş yapmayı taahhüt ediyor"

Venezuela'nın bu adımından memnuniyet duyduğunu vurgulayan Trump, "Başka bir deyişle Venezuela, ana ticari ortak olarak ABD ile iş yapmayı taahhüt ediyor. Bu, akıllıca bir tercih ve hem Venezuela halkı hem de ABD için son derece olumlu bir gelişme" değerlendirmesinde bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Venezuela, Politika, Ekonomi, Enerji

