Trump'tan Venezuela Operasyonu Açıklaması
Trump'tan Venezuela Operasyonu Açıklaması

06.01.2026 20:25
Trump, Venezuela operasyonunu başarılı buldu; hiçbir asker kaybı olmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoydukları askeri operasyonu överken, "çok karmaşık" bir operasyonu hiçbir Amerikan askerini kaybetmeden tamamladıklarını söyledi.

Washington'daki Kennedy Center'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Trump, burada iç politikadan dış politikaya kadar kapsamlı açıklamalar yaptı.

Venezuela'ya düzenledikleri askeri operasyonun "çok karmaşık" olmasına rağmen "başarıyla tamamlandığını" savunan Trump, operasyona ilişkin detayları paylaştı.

Trump, "(Operasyon) Çok karmaşıktı. 152 uçak kullandık. İnsanlar sahada askerlerimizin olup olmamasından bahsediyor, sahada çok sayıda askerimiz vardı. Bizden kimse öldürülmedi." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda Kübalı hayatını kaybetti

Maduro'nun alıkonulduğu süreçte çok sayıda Kübalının öldürüldüğünü aktaran Trump, "Onlar bizim geleceğimizi biliyorlardı ve korunuyorlardı ama bizim askerlerimiz korunmuyordu. Neredeyse tüm ülkenin elektriği kesilmişti. İşte o zaman bir sorun olduğunu anladılar. Caracas'ta elektrik yoktu. Yani onları biraz şaşırttık." diye konuştu.

Venezuela'nın başkentine yönelik bir tür askeri operasyonu sadece ABD'nin gerçekleştirebileceğini savunan Trump, bundan sonra önemli silahları daha hızlı üreteceklerini kaydetti.

Maduro'yu "şiddet yanlısı" olmakla suçlayarak "milyonlarca insanı öldürdüğünü" savunan ABD Başkanı Trump, Maduro'dan Demokratların da hiç hoşlanmadığını ancak şimdi sadece siyasi saiklerle kendisini eleştirdiklerini söyledi.

Trump, Maduro'nun "kendi dansını taklit etmeye çalıştığını ancak şiddet yanlısı bir adam olduğunu" savunarak, Venezuela Devlet Başkanı'nın Caracas'ta "işkence odaları" kurduğunu ileri sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a mizahi gönderme

Öte yandan, ilaç fiyatları konusunda daha önce hiçbir ABD başkanının atmadığı adımları atarak ülkedeki ilaç fiyatlarını ciddi oranda düşürdüğünü anlatan Trump, bu konuda anlaşmazlık yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mizahi bir dille yüklendi.

Fransız aksanını çok sevdiğini söyleyen Trump, Macron'un isminin Fransızca telaffuzunu mizahi şekilde yaptı.

Trump, Fransa'nın bazı ilaç fiyatlarını yükseltmesi gerektiğini Macron'a söylediği bir konuşmaya atıf yaparak, "Macron'a dedim ki, 'dinle, ilaç fiyatlarını biraz yükseltmen gerekecek çünkü biz senden 14 kat daha fazla ödüyoruz. Bu çok fazla, değil mi? Başka bir deyişle, tüm bu açığı kapatıyoruz.' O da 'hayır Sayın Başkan' dedi. Bana 'Sayın Başkan' diyorlar. Putin de bana 'Sayın Başkan' diyor. Emmanuel, 'hayır bunu yapmayacağız' dedi. 'Evet yapacaksınız' dedim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

