Trump Temsilcisi, Rusya ile Barış Görüşmelerini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Florida'da Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Florida eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile bir araya geldi. Witkoff görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özel Temsilci Dmitriev bugün Florida'da Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik ABD'nin ara buluculuk çabaları kapsamında verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu toplantı, bize Rusya'nın Ukrayna'da barışın sağlanması yönünde çalışmalar yaptığına ve ABD Başkanı'nın kalıcı ve sürdürülebilir bir barış arayışındaki önemli liderliğinden minnettar olduğuna yönelik cesaret verdi" ifadelerini kullandı.