ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna- Rusya arasında devam eden barış anlaşması müzakerelerine ilişkin, "Toprak meselesine ilişkin seçenekler üzerinde konuşuyoruz. Bu konu en kritik başlık ve bu çerçevede görüşmeleri sürdüreceğiz. Bu konuda belirli tavizler üzerinde anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum" dedi. - PARİS
Son Dakika › Politika › Trump Temsilcisi Ukrayna-Rusya Müzakereleri Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?