Trump ve Asfura Florida'da Buluştu

ABD Başkanı Donald Trump ve Honduraslı mevkidaşı Nasry Asfura, Florida'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini görüştü.

Trump, ABD merkezli Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ona seçimlerde güçlü bir destek verdim ve seçimleri kazandı." ifadesini kullandı.

Asfura ile "Önce Amerika" değerlerini paylaştıklarını belirten Trump, "Güvenlik konusunda güçlü bir ortaklığımız var, tehlikeli karteller ve uyuşturucu kaçakçıları ile mücadele, yasadışı göçmenlerin ve çete üyelerinin ABD'den sınır dışı edilmesi konularında birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Asfura ile iki ülke arasında yatırım ve ticaret konuları da dahil ikili ilişkileri ele aldıklarını aktardı.