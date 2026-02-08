Trump ve Asfura Florida'da Buluştu - Son Dakika
Trump ve Asfura Florida'da Buluştu

08.02.2026 10:40
ABD Başkanı Trump, Honduraslı Asfura ile ikili işbirliğini ve güvenlik konularını görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Honduraslı mevkidaşı Nasry Asfura, Florida'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini görüştü.

Honduras Devlet Başkanı Nasry Asfura, ABD'yi ziyaret etti.

Asfura, Florida'da bir araya geldiği Trump ile iki ülke arasındaki işbirliğini görüştü.

Trump, ABD merkezli Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ona seçimlerde güçlü bir destek verdim ve seçimleri kazandı." ifadesini kullandı.

Asfura ile "Önce Amerika" değerlerini paylaştıklarını belirten Trump, "Güvenlik konusunda güçlü bir ortaklığımız var, tehlikeli karteller ve uyuşturucu kaçakçıları ile mücadele, yasadışı göçmenlerin ve çete üyelerinin ABD'den sınır dışı edilmesi konularında birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Asfura ile iki ülke arasında yatırım ve ticaret konuları da dahil ikili ilişkileri ele aldıklarını aktardı.

Kaynak: AA

